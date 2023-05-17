Актёр Александр Олешко посетил премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» на костылях
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- © Anatoly Lomokhov
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Артист один из первых вышел на красную дорожку. По словам Олешко, он получил травму, когда шёл на работу в Театр Вахтангова.
В фильме «Хитровка. Знак четырёх» Александр Олешко исполняет роль Владимира Немировича-Данченко, известного культурного деятеля XX века. Как отметил актёр, к съёмкам он готовился долго и опирался на реальную биографию своего героя.
Ранее стало известно, что Алексей Чадов станет советником губернатора Пермского края.