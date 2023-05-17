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Актёр Александр Олешко посетил премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» на костылях

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Артист Александр Олешко 16 мая появился на показе фильма «Хитровка. Знак четырёх» режиссёра Карена Шахназарова на костылях.
Актёр Александр Олешко посетил премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» на костылях
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Артист один из первых вышел на красную дорожку. По словам Олешко, он получил травму, когда шёл на работу в Театр Вахтангова.

В фильме «Хитровка. Знак четырёх» Александр Олешко исполняет роль Владимира Немировича-Данченко, известного культурного деятеля XX века. Как отметил актёр, к съёмкам он готовился долго и опирался на реальную биографию своего героя.

Ранее стало известно, что Алексей Чадов станет советником губернатора Пермского края. 

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