Актёр Александр Олешко посетил премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» на костылях

Артист Александр Олешко 16 мая появился на показе фильма «Хитровка. Знак четырёх» режиссёра Карена Шахназарова на костылях.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Артист один из первых вышел на красную дорожку. По словам Олешко, он получил травму, когда шёл на работу в Театр Вахтангова.

В фильме «Хитровка. Знак четырёх» Александр Олешко исполняет роль Владимира Немировича-Данченко, известного культурного деятеля XX века. Как отметил актёр, к съёмкам он готовился долго и опирался на реальную биографию своего героя.

Ранее стало известно, что Алексей Чадов станет советником губернатора Пермского края.