Фестиваль «Петровские ассамблеи» пройдёт 28 мая в Петербурге

Фестиваль «Петровские ассамблеи» состоится 28 мая в Санкт-Петербурге. Он будет посвящён 320-летию со дня основания города.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Среди участников — Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Хабиб, «Три Дня Дождя».

«У нас есть фестивали классического искусства на Дворцовой площади и оперные концерты в исторических ансамблях, уникальный праздник выпускников, но ко Дню города очень хотелось добавить молодёжного движа», — заявил театральный режиссёр и сценограф Виктор Крамер.

По его словам, он рад, что комитет по культуре предложил творческим командам придумать что-то «фантастическое».

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».