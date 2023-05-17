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В сети вышел тизер фильма «Пять ночей у Фредди»

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В сети вышел тизер экранизации видеоигры «Пять ночей у Фредди» (Five Nights at Freddy’s).
В сети вышел тизер фильма «Пять ночей у Фредди»
  • © Blumhouse Productions

Ролик опубликован на YouTubе-канале кинокомпании Universal Pictures. В нём показывается, как дети, празднующие день рождения в пиццерии, увлечены разными играми, но всеобщее веселье нарушает жутковатый плюшевый медведь с дьявольскими глазами.

Сюжет серии игр Five Nights at Freddy’s, разработанных Скоттом Коутоном, вращается вокруг заведения Freddy Fazbear’s Pizza.

Режиссёром фильма выступила Эмма Тамми, которая также написала сценарий к ленте совместно со Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком.

Главную роль в фильме исполнил Джош Хатчерсон («Голодные игры»). Также в нём сыграли Элизабет Леил («Сплетница»), Мэттью Лиллард («Панк из Солт-Лейк-Сити») и другие.

Ранее была объявлена дата премьеры второго сезона «Локи».

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