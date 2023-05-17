МЧС: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«Землетрясение произошло в точке с координатами 52°36 северной широты, 159°50 восточной долготы, на глубине 28 км. Магнитуда сейсмособытия составила 3,6», — сообщает главк со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Ранее в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Китае.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.