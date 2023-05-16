Пьер Бурель сравнил актёрские школы России и Франции
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«Во Франции важнее всего иметь красивое лицо и подвешенный язык, этого достаточно для профессии. В России первые два года тебе нельзя говорить, тебя тренируют — как солдата. Здесь под талантом подразумевают большое количество работы и самоотдачи, а там — быть чьим-то сыном», — заявил Бурель в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, во Франции актёрство не считают «настоящей» профессией.
Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».