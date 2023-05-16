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Карен Шахназаров рассказал об уникальных декорациях для фильма «Хитровка. Знак четырёх»

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Режиссёр Карен Шахназаров рассказал об уникальных декорациях для фильма «Хитровка. Знак четырёх». В частности, для съёмок были построены индийский храм и подземная река.
Карен Шахназаров рассказал об уникальных декорациях для фильма «Хитровка. Знак четырёх»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Задача была непростая, но наш художник-постановщик Сергей Февралёв блестяще с ней справился», — заявил Шахназаров в беседе с «Российской газетой».

Он также отметил, что до этого снимал серьёзные фильмы, а в случае с новым проектом хотел, чтобы зритель отдыхал.

События ленты разворачиваются вокруг персон Константина Станиславского и Владимира Гиляровского. Действие происходит в 1902 году. По сюжету режиссёр в поисках вдохновения решает узнать о жизни городского «дна» и обращается к знатоку города.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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