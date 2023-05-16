Фестиваль «Спорт есть искусство» состоится в рамках «Ночи в музее» в Москве
- Gettyimages.ru
- © Jon Hicks
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента спорта.
«Спорт есть искусство» — яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате», — отмечается в сообщении.
Запланированы лекции, экскурсии, тренировки, танцевальные мастер-классы, ночные забеги.
Фестиваль организован в год 100-летия столичного спорта.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о программе мероприятий «Ночи в музее».