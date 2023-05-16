В Ижевске появится памятник программисту

В Ижевске согласовали установку скульптурной композиции «Программист». Она появится на бульваре Гоголя.

Как сообщает izhlife.ru, документ за подписью главы Ижевска Олега Бекмеметьева опубликован на сайте города.

«Разрешить установить отдельно стоящий памятный знак «Скульптурная композиция «Программист» (далее — объект) на бульваре Гоголя в городе Ижевске согласно эскизному проекту и ситуационному плану», — отмечается в документе.

Инициатор установки — АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье утвердят границы территорий для 34 объектов культурного наследия.