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В Петербурге началась регистрация на экозабег

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В Санкт-Петербурге началась регистрация на экозабег «Чистое будущее», который состоится в рамках Невского международного экологического конгресса.
В Петербурге началась регистрация на экозабег
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Забег пройдёт 27 мая. Старт и финиш запланированы на площади Растрелли.

Предусмотрено три дистанции: детская, подростковая и взрослая.

Кроме того, программа конгресса включает выставку современного искусства, показ коллекции одежды из вторсырья и другие мероприятия.

Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.

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