В Петербурге началась регистрация на экозабег
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).
Забег пройдёт 27 мая. Старт и финиш запланированы на площади Растрелли.
Предусмотрено три дистанции: детская, подростковая и взрослая.
Кроме того, программа конгресса включает выставку современного искусства, показ коллекции одежды из вторсырья и другие мероприятия.
Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.