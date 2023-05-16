В Петербурге началась регистрация на экозабег

В Санкт-Петербурге началась регистрация на экозабег «Чистое будущее», который состоится в рамках Невского международного экологического конгресса.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Забег пройдёт 27 мая. Старт и финиш запланированы на площади Растрелли.

Предусмотрено три дистанции: детская, подростковая и взрослая.

Кроме того, программа конгресса включает выставку современного искусства, показ коллекции одежды из вторсырья и другие мероприятия.

Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.