Валентина Ананьина рассказала, почему перестала сниматься в кино

Актриса Валентина Ананьина, которой 18 мая исполнится 90 лет, рассказала о своей жизни и карьере.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» на вопрос, с каким настроением она встречает юбилей, Ананьина ответила: «Ни с каким. Слишком сложный вопрос… Я давно отказалась сниматься. Всему свой час. И сейчас не хочу об этом говорить».

По словам актрисы, она всегда снималась, но главных ролей не было.

Ананьина отметила, что сейчас от всего отказывается.

«Мне не скучно. Наоборот, очень хорошо. Делаю что хочу», — добавила актриса.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».