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В Фонде культурных инициатив высказались о роли радиостанций в музыкальной индустрии

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Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, комментируя конкурс «Нашествие: Молодые ветра», выразил мнение, что стриминговые сервисы не способны заменить радиостанции.
В Фонде культурных инициатив высказались о роли радиостанций в музыкальной индустрии
  • Gettyimages.ru
  • © Vyacheslav Dumchev / 500px

«Исторически так сложилось в нашей стране, что все рок-звёзды родились благодаря сотрудничеству с радиостанциями, участию в конкурсах и фестивалях, которые организовывали радиостанции», — заявил он в ходе беседы в пресс-центре НСН.

По словам Карманова, никакой стриминговый сервис не сможет заменить радиостанцию.

«Никто не заменит живых людей, которые тебе рекомендуют музыку. Радиостанции снова поднимают флаг поиска новых звёзд», — отметил Карманов.

Ранее «Дни.ру» сообщали о старте программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» в Москве.

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