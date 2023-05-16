В Фонде культурных инициатив высказались о роли радиостанций в музыкальной индустрии
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«Исторически так сложилось в нашей стране, что все рок-звёзды родились благодаря сотрудничеству с радиостанциями, участию в конкурсах и фестивалях, которые организовывали радиостанции», — заявил он в ходе беседы в пресс-центре НСН.
По словам Карманова, никакой стриминговый сервис не сможет заменить радиостанцию.
«Никто не заменит живых людей, которые тебе рекомендуют музыку. Радиостанции снова поднимают флаг поиска новых звёзд», — отметил Карманов.
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