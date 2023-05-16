Актёры Соколов и Пересильд посетят фестиваль «От всей души» в Ульяновске

Актёры Андрей Соколов и Юлия Пересильд станут гостями международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой в Ульяновске. Концепцию проекта представили губернатору Алексею Русских.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Фестиваль состоится 1 — 5 августа. Творческий вечер Соколова откроет смотр, а творческий вечер Пересильд — закроет.

Как отметила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, 1 августа пройдёт церемония возложения цветов к памятнику телеведущей Леонтьевой в Ульяновске и посёлке Новосёлки.

Также запланированы Дни белорусского кино.

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