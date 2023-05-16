Актёры Соколов и Пересильд посетят фестиваль «От всей души» в Ульяновске
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Фестиваль состоится 1 — 5 августа. Творческий вечер Соколова откроет смотр, а творческий вечер Пересильд — закроет.
Как отметила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, 1 августа пройдёт церемония возложения цветов к памятнику телеведущей Леонтьевой в Ульяновске и посёлке Новосёлки.
Также запланированы Дни белорусского кино.
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