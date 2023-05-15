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В «Ночи музеев» примут участие 80 музеев Нижегородской области

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К акции «Ночь музеев» присоединятся 80 музеев Нижегородской области.
В «Ночи музеев» примут участие 80 музеев Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в Нижегородском художественном музее пройдут квесты, инсценировки, концерты.

В Нижегородском кремле запланирован фестиваль «Кремлёвская феерия».

С редкими книгами и рукописями можно будет ознакомиться в Музее книги.

Среди других участников — музей-квартира Горького.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.

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