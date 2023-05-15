В «Ночи музеев» примут участие 80 музеев Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В частности, в Нижегородском художественном музее пройдут квесты, инсценировки, концерты.
В Нижегородском кремле запланирован фестиваль «Кремлёвская феерия».
С редкими книгами и рукописями можно будет ознакомиться в Музее книги.
Среди других участников — музей-квартира Горького.
Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.