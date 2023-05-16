Аэропорт Нового Уренгоя примет участие в «Ночи музеев»

Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет участником акции «Ночь музеев».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В субботу, 20 мая, с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади аэропорт представит экспозицию техники, никогда не покидавшей территорию аэродрома», — заявили в ведомстве.

Посетители также узнают, как проходит подготовка самолётов к вылету.

Кроме того, в честь Международного Дня музеев, который отмечается 18 мая, попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге можно будет бесплатно, передаёт «Петербургский дневник».

«Каждый посетитель вправе оформить не более трёх бесплатных билетов одного наименования. В день посещения билеты будут также доступны в кассах музея в порядке живой очереди», — рассказали в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что в Москве к акции «Ночь в музее» присоединятся 35 площадок ВДНХ.