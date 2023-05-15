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Синоптик Позднякова: самым тёплым днём недели в Москве станет 18 мая

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни. По её словам, будет по-летнему тепло.
Синоптик Позднякова: самым тёплым днём недели в Москве станет 18 мая
  • РИА Новости

«До четверга, 18 мая, включительно прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, будет преобладать южный ветер», — заявила Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила синоптик, днём во вторник, 16 мая, прогнозируется +19...+21 °С, в среду, 17 мая, ожидается +21...+23 °С.

«Четверг будет самым тёплым днём на этой неделе. В дневные часы воздух в городе прогреется до 25 °С», — сообщила Позднякова.

Небольшое похолодание возможно в ночь на пятницу.

«В этот период мы ждём местами кратковременный дождь и небольшое понижение температуры. В ночные часы за счёт облачности она останется в пределах +7...+12 °С», — рассказала эксперт.

Днём воздух прогреется до +20...+25 °С.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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