В Анапе прошёл фестиваль спорта и соревнования по триатлону

В Анапе 12–13 мая прошёл масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Anapa 2023.

Программа включала детские и женские забеги, а также состязания на дистанциях Olympic, Sprint и Supersprint.

В первый день фестиваля прошёл женский забег на 4 км. Все участницы получили медали с оригинальным дизайном и розы на финише. В этот же день прошёл public-talk на тему: «Женщины. Спорт. Здоровье».

13 мая состоялись основные соревнования по триатлону.

«Второй год мы начинаем летний сезон триатлона в Анапе на курорте Miracleon. Мы рады слышать много положительных отзывов от спортсменов и их семей по поводу выбора локации и очень рады, что с каждым годом всё больше участников открывают для себя этот современный и красивый курортный город», — поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Отмечается, что в соревнованиях, в частности, приняли участие Андрей Платонов, начальник отдела МВД по городу Анапе, Арам Кухтиев, советник главы Анапы и Сергей Шелпаков, начальник отделения ФСБ в Анапе. Мэр Анапы Василий Швец и вице-мэр Виталий Воронов пришли поддержать участников соревнований.