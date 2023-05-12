Актриса Маркелова рассказала о спектакле «Ревизор» в театре «Сфера»

Актриса Елена Маркелова рассказала подробности о спектакле «Ревизор», премьера которого состоится 18 и 19 мая в театре «Сфера». Режиссёр — Сергей Виноградов.

«Мы постараемся сделать живой спектакль, придать современное звучание каждой реплике. Наш режиссёр направляет нас и выстраивает все сцены так, чтобы зритель действительно подумал — о, это невероятно современно, актуально и интересно», — заявила Маркелова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, её Марья Антоновна — капризная и взбалмошная особа, дочь самых богатых людей в уездном городе, которая ведёт себя самоуверенно.

«Марья Антоновна — это совсем не я, конечно, но тем интереснее для меня опыт работы над этой ролью», — добавила Маркелова.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.