Актриса Маркелова рассказала о спектакле «Ревизор» в театре «Сфера»
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«Мы постараемся сделать живой спектакль, придать современное звучание каждой реплике. Наш режиссёр направляет нас и выстраивает все сцены так, чтобы зритель действительно подумал — о, это невероятно современно, актуально и интересно», — заявила Маркелова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам актрисы, её Марья Антоновна — капризная и взбалмошная особа, дочь самых богатых людей в уездном городе, которая ведёт себя самоуверенно.
«Марья Антоновна — это совсем не я, конечно, но тем интереснее для меня опыт работы над этой ролью», — добавила Маркелова.
Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.