Минприроды представило проект новых правил торговли животными
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В частности, продавцы животных должны будут исполнять обязанности их владельца, а если торговля идёт в многоквартирном доме или частном особняке, то нужно будет соблюдать права и законные интересы жильцов.
Кроме того, нельзя будет содержать животных в клетках, используемых для переноски, в стеклянных или пластиковых боксах.
Как заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, постановление должно дополнить закон, который депутаты приняли в 2022 году. Он также отметил, что птичьи рынки должны полностью уйти как явление, а зоомагазины — серьёзно ограничены, пока они не создадут комфортные условия.
По словам депутата, важно решить и вопросы разведения животных.
«Есть цивилизованные формы разведения животных — питомники. А есть плодильни, когда в квартирах содержат десятки животных в антисанитарных условиях, что чревато неприятными последствиями и для животных, и для людей. Это вообще прикрывать надо», — сказал он.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.