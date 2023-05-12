В Оренбурге отреставрируют памятник лётчику Валерию Чкалову

Памятник лётчику-герою Валерию Чкалову в Оренбурге ждёт комплексная реставрация. Также вокруг монумента расширят охранную зону.

Как уточняет RIA56, памятник является объектом культурного наследия федерального значения с 1960 года.

«Мы расширили предмет охраны, включив в него стилобат, надписи и вернув объекту исторический материал — гранит. Именно из гранита должен был быть постамент по первоначальному замыслу скульптора», — прокомментировала руководитель инспекции госохраны ОКН области Кристина Летяго.

В настоящее время специалисты разрабатывают проект реставрации памятника.

Ранее портал Nation News сообщил, что на Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту России Валерию Гаркалину.