В Москве открыли прогулочный маршрут к 90-летию со дня рождения поэта Вознесенского

Новый прогулочный маршрут появился на портале «Узнай Москву». Он посвящён 90-летию со дня рождения поэта Андрея Вознесенского и связан с его творчеством и личностью.

Об этом пишет РИАМО.

Маршрут стартует в Замоскворечье, где прошло детство поэта.

Далее он следует через Большую Ордынку, где расположен центр Вознесенского, Лаврушинский переулок, где жил его наставник Борис Пастернак, и мимо театра «Ленком», где в 1981 году прошла премьера рок-оперы «Юнона и Авось», написанной на либретто Вознесенского.

Маршрут оканчивается у высотки на Котельнической набережной, где Вознесенский жил долгие годы с женой Зоей Богуславской.

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