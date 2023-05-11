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Выставка Вячеслава Сухова пройдёт в Самаре

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Юбилейная выставка художника Вячеслава Сухова пройдёт с 16 мая по 3 июня в Самаре.
Выставка Вячеслава Сухова пройдёт в Самаре
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает volga.news.

Сухов — уроженец Куйбышева, окончил художественно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища имени Савицкого. Считается одним из самых своеобразных самарских графиков.

В 1970—1996 годах Сухов преподавал рисунок, живопись и композицию в детской художественной школе №1 в Самаре. Также вёл активную творческую деятельность.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы.

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