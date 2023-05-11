Выставка Вячеслава Сухова пройдёт в Самаре
- Gettyimages.ru
- © Jose Luis Pelaez Inc
Об этом сообщает volga.news.
Сухов — уроженец Куйбышева, окончил художественно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища имени Савицкого. Считается одним из самых своеобразных самарских графиков.
В 1970—1996 годах Сухов преподавал рисунок, живопись и композицию в детской художественной школе №1 в Самаре. Также вёл активную творческую деятельность.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы.