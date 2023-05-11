В Москве отремонтируют до 30 бывших доходных домов XIX—XX веков
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже XIX и XX веков для сдачи квартир в аренду», — отметил мэр.
Так, идут работы в пятиэтажном жилом доме №2/4 в Олсуфьевском переулке и в доме №16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.
Также продолжается ремонт дома №34 на улице Покровка, который был построен в 1897 году. В 1909—1917 годах зданием владел предприниматель Иван Колесов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что здание столичной галереи «На Шаболовке» 1928 года постройки отремонтируют.