Актриса Поргина попала в больницу с травмой головы

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала в интервью «Пятому каналу», что получила травму головы в результате падения на даче. Отмечается, что актрису госпитализировали.

«Я встала в пять утра. Мне показалось, что течёт в бойлерной, и я пошла туда. Там была вода. Я поскользнулась и ударилась головой», — рассказала Поргина.

По её словам, она уже выписалась из больницы.

«Врачи сказали, что я очень везучая», — отметила актриса.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в октябре 2018 года в возрасте 73 лет. В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актёра нашли опухоль в лёгком. Проведённое исследование показало, что опухоль злокачественная.