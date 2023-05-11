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Актриса Поргина попала в больницу с травмой головы

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Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала в интервью «Пятому каналу», что получила травму головы в результате падения на даче. Отмечается, что актрису госпитализировали.
Актриса Поргина попала в больницу с травмой головы
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Я встала в пять утра. Мне показалось, что течёт в бойлерной, и я пошла туда. Там была вода. Я поскользнулась и ударилась головой», — рассказала Поргина.

По её словам, она уже выписалась из больницы.

«Врачи сказали, что я очень везучая», — отметила актриса.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в октябре 2018 года в возрасте 73 лет. В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актёра нашли опухоль в лёгком. Проведённое исследование показало, что опухоль злокачественная.

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