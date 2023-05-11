Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 12—13 мая в Анапе

Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Anapa состоятся в Анапе 12—13 мая. Программа включает детские и женские забеги, а также состязания на дистанциях Olympic, Sprint и Supersprint.

Кроме того, запланирован public talk на тему «Женщины. Спорт. Здоровье», в рамках которого спортсменки поделятся своим опытом и расскажут о том, как тренироваться и питаться, а также как совмещать материнство, спорт и работу.

«Мы рады второй год подряд проводить фестиваль в этой локации. Анапская гонка уникальна своей живописностью: здесь и песчаные дюны, и голубое море, и зелёный беговой этап», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Со своей стороны, мэр Анапы Василий Швец отметил, что Анапа — один из самых спортивных городов России. Он также выразил уверенность, что соревнования станут настоящим праздником для жителей и туристов.