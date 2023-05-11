Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 12—13 мая в Анапе

Короткая ссылка
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Anapa состоятся в Анапе 12—13 мая. Программа включает детские и женские забеги, а также состязания на дистанциях Olympic, Sprint и Supersprint.
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 12—13 мая в Анапе
  • © Ironstar

Кроме того, запланирован public talk на тему «Женщины. Спорт. Здоровье», в рамках которого спортсменки поделятся своим опытом и расскажут о том, как тренироваться и питаться, а также как совмещать материнство, спорт и работу.

«Мы рады второй год подряд проводить фестиваль в этой локации. Анапская гонка уникальна своей живописностью: здесь и песчаные дюны, и голубое море, и зелёный беговой этап», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Со своей стороны, мэр Анапы Василий Швец отметил, что Анапа — один из самых спортивных городов России. Он также выразил уверенность, что соревнования станут настоящим праздником для жителей и туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить