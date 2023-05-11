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Режиссёр Шипенко рассказал о самочувствии в невесомости во время съёмок «Вызова»

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Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как чувствовала себя съёмочная команда в условиях отсутствия гравитации и почему актриса Юлия Пересильд в космосе «помолодела» на десять лет.
Режиссёр Шипенко рассказал о самочувствии в невесомости во время съёмок «Вызова»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет kp.ru

Режиссёр объяснил, что в космосе у человека опухает лицо вследствие нарушения кровотока из-за отсутствия гравитации.

«Мы боялись, что Юля будет плохо выглядеть, но получилось наоборот: это возымело омолаживающий эффект. Кровь на лице распределилась ровно — так, что Юлия стала на десять лет моложе. У неё морщинок и так немного, но те небольшие, что были, разгладились», — поделился Шипенко.

Он также отметил, что во время полёта команда в целом чувствовала себя нормально.

«Ты даёшь себе установку: две недели нельзя болеть и плохо себя чувствовать. Настраиваешь организм на то, чтобы он вошёл в режим выживания, подвига», — заключил он.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.

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