Режиссёр Шипенко рассказал о самочувствии в невесомости во время съёмок «Вызова»

Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как чувствовала себя съёмочная команда в условиях отсутствия гравитации и почему актриса Юлия Пересильд в космосе «помолодела» на десять лет.

Об этом пишет kp.ru.

Режиссёр объяснил, что в космосе у человека опухает лицо вследствие нарушения кровотока из-за отсутствия гравитации.

«Мы боялись, что Юля будет плохо выглядеть, но получилось наоборот: это возымело омолаживающий эффект. Кровь на лице распределилась ровно — так, что Юлия стала на десять лет моложе. У неё морщинок и так немного, но те небольшие, что были, разгладились», — поделился Шипенко.

Он также отметил, что во время полёта команда в целом чувствовала себя нормально.

«Ты даёшь себе установку: две недели нельзя болеть и плохо себя чувствовать. Настраиваешь организм на то, чтобы он вошёл в режим выживания, подвига», — заключил он.

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