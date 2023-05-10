Фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» пройдёт 18—20 мая в Казани

Фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» будет проходить в Казани с 18 по 20 мая.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Казанского кремля.

Во время фестиваля семь архитектурных памятников станут арт-объектами с мультимедийными инсталляциями. Каждая из них посвящена истории и архитектурным особенностям объектов, в числе которых Преображенская и Тайницкая башни, прясла и каморы во дворе Присутственных мест, а также церковь Святого Николая Чудотворца Ратного.

Мультимедийные представления будут проводиться с 19:30 до 23:00.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.