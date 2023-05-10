Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» пройдёт 18—20 мая в Казани

Короткая ссылка
Фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» будет проходить в Казани с 18 по 20 мая.
Фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» пройдёт 18—20 мая в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Казанского кремля.

Во время фестиваля семь архитектурных памятников станут арт-объектами с мультимедийными инсталляциями. Каждая из них посвящена истории и архитектурным особенностям объектов, в числе которых Преображенская и Тайницкая башни, прясла и каморы во дворе Присутственных мест, а также церковь Святого Николая Чудотворца Ратного.

Мультимедийные представления будут проводиться с 19:30 до 23:00.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить