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Жителей Подмосковья призвали не оказывать самостоятельную помощь раненым животным

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В пресс-службе Минэкологии Московской области заявили, что помощь раненому или брошенному дикому животному может привести к проблемам и для самого зверя, и для человека.
Жителей Подмосковья призвали не оказывать самостоятельную помощь раненым животным
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

По мнению зоологов, животные могут притворяться беспомощными, чтобы отвести людей подальше от гнезда или норы.

Молодое животное, обнаруженное в лесу без родителей, может просто учиться самостоятельной жизни.

Если животное действительно ранено, помочь ему без знания основ ветеринарии, невозможно.

При встрече с раненым или брошенным зверем в лесу рекомендуется не приближаться к нему и не забирать из естественной среды обитания.

Если у животного явные признаки ранения, нужно сообщить об этом сотрудникам охотнадзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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