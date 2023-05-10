Кинолог Голубев рассказал о возможных причинах постоянного лая у собак
- Gettyimages.ru
«Лай — форма сигнального поведения собак и способ общения. Питомец использует его для привлечения внимания, для самопоощрения, для отпугивания незнакомцев и других самых разнообразных ситуаций, в которых мы используем речь», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
По его словам, собака может начать лаять и из-за отсутствия достаточных физических нагрузок.
Как отметил Голубев, на улице можно добавить активные игры, а дома питомцу стоит предлагать умные игрушки для самостоятельной игры.
«Если она перестала стремиться к общению и радоваться играм, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом», — заключил эксперт.
Ранее, как сообщала газета «Известия», зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.