Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кинолог Голубев рассказал о возможных причинах постоянного лая у собак

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.
Кинолог Голубев рассказал о возможных причинах постоянного лая у собак
  • Gettyimages.ru

«Лай — форма сигнального поведения собак и способ общения. Питомец использует его для привлечения внимания, для самопоощрения, для отпугивания незнакомцев и других самых разнообразных ситуаций, в которых мы используем речь», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, собака может начать лаять и из-за отсутствия достаточных физических нагрузок.

Как отметил Голубев, на улице можно добавить активные игры, а дома питомцу стоит предлагать умные игрушки для самостоятельной игры.

«Если она перестала стремиться к общению и радоваться играм, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом», — заключил эксперт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить