Александр Половцев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Тютрюмова
- РИА Новости
В беседе с ФАН Половцев рассказал, что запомнил Тютрюмова добрым и отзывчивым человеком, который никому ни в чём не отказывал.
Актёр также выразил соболезнования близким коллеги.
«Им только держаться, держаться и держаться, потому что тяжело будет», — сказал он.
Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.