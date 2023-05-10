Александр Половцев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Тютрюмова

Актёр Александр Половцев прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Александра Тютрюмова. Он отметил, что по-прежнему не может поверить в то, что случилось.

В беседе с ФАН Половцев рассказал, что запомнил Тютрюмова добрым и отзывчивым человеком, который никому ни в чём не отказывал.

Актёр также выразил соболезнования близким коллеги.

«Им только держаться, держаться и держаться, потому что тяжело будет», — сказал он.

Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.