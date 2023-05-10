Режиссёр Светозаров назвал Александра Тютрюмова органичным актёром

Режиссёр Дмитрий Светозаров выразил соболезнования в связи со смертью актёра Александра Тютрюмова. Они работали вместе на съёмочной площадке сериала «Агент национальной безопасности».

«Милый, добродушный, органично существующий в кадре типаж. Честно говоря, я не общался с ним вне кадра. Думаю, он был таким же и в жизни», — заявил Светозаров в беседе с ФАН.

По его словам, Тютрюмов не был профессиональным артистом, но у него было качество, отличавшее его от многих профессионалов, — органичность, способность правдоподобно существовать в кадре.

Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.