Режиссёр Светозаров назвал Александра Тютрюмова органичным актёром
- РИА Новости
«Милый, добродушный, органично существующий в кадре типаж. Честно говоря, я не общался с ним вне кадра. Думаю, он был таким же и в жизни», — заявил Светозаров в беседе с ФАН.
По его словам, Тютрюмов не был профессиональным артистом, но у него было качество, отличавшее его от многих профессионалов, — органичность, способность правдоподобно существовать в кадре.
Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.