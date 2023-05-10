Эвелина Блёданс рассказала о работе с Александром Тютрюмовым

Актриса Эвелина Блёданс поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Александром Тютрюмовым.

«Несколько дней назад мы были с ним в очередном туре с нашим спектаклем «Любовь по-итальянски», где мы работали втроём, с Сашей и Семёном Стругачёвым. Это была первая театральная постановка Александра Тютрюмова. Мы много ездили. Конечно, гастрольная жизнь сближает», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, артист всегда был на позитиве, подбадривал всех, кто устал.

Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.