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Эвелина Блёданс рассказала о работе с Александром Тютрюмовым

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Актриса Эвелина Блёданс поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Александром Тютрюмовым.
Эвелина Блёданс рассказала о работе с Александром Тютрюмовым
  • Gettyimages.ru

«Несколько дней назад мы были с ним в очередном туре с нашим спектаклем «Любовь по-итальянски», где мы работали втроём, с Сашей и Семёном Стругачёвым. Это была первая театральная постановка Александра Тютрюмова. Мы много ездили. Конечно, гастрольная жизнь сближает», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, артист всегда был на позитиве, подбадривал всех, кто устал.

Тютрюмов скончался 7 мая в Петербурге.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о церемонии прощания с Тютрюмовым. Проводить актёра пришли его родные и близкие.

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