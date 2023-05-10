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В Обществе ответственных собаководов предложили создать единую базу собак

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Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.
В Обществе ответственных собаководов предложили создать единую базу собак
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«Тут вопрос в том, как доказать, что это хозяин собаки, у нас нет регистрации собак. Любой человек, который выбросил собаку или выгуливает её таким образом, может сказать, что это не его собака», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, нужна единая государственная база.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что регионы должны сами устанавливать штрафы за самовыгул.

«Мы год назад, в июне прошлого года, наделили регионы дополнительными полномочиями, в том числе по запрету самовыгула. Потому что это действительно зло. Это вредная история, которая приводит к нападениям собак на людей», — пояснил он.

Ранее стало известно, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

Согласно поправкам, самовыгул питомцев будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу.

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