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Режиссёр Шипенко похудел на 10 кг ради съёмок фильма «Вызов»

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Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» признался, что похудел на 10 кг ради того, чтобы полететь на МКС для съёмок фильма «Вызов».
Режиссёр Шипенко похудел на 10 кг ради съёмок фильма «Вызов»
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Режиссёр отметил, что едва прошёл по росту, так как максимально допустимый рост для полётов — 190 см, а его — 189 см.

«Ещё два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажёрах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче», — сказал Шипенко.

Он также признался, что перед полётом сбросил 10 кг. Для этого режиссёру пришлось считать калории, отказаться от крепкого алкоголя и трижды в неделю заниматься спортом.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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