Режиссёр Шипенко похудел на 10 кг ради съёмок фильма «Вызов»

Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» признался, что похудел на 10 кг ради того, чтобы полететь на МКС для съёмок фильма «Вызов».

Об этом пишет kp.ru.

Режиссёр отметил, что едва прошёл по росту, так как максимально допустимый рост для полётов — 190 см, а его — 189 см.

«Ещё два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажёрах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче», — сказал Шипенко.

Он также признался, что перед полётом сбросил 10 кг. Для этого режиссёру пришлось считать калории, отказаться от крепкого алкоголя и трижды в неделю заниматься спортом.

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