Режиссёр Шипенко похудел на 10 кг ради съёмок фильма «Вызов»
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Режиссёр отметил, что едва прошёл по росту, так как максимально допустимый рост для полётов — 190 см, а его — 189 см.
«Ещё два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажёрах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче», — сказал Шипенко.
Он также признался, что перед полётом сбросил 10 кг. Для этого режиссёру пришлось считать калории, отказаться от крепкого алкоголя и трижды в неделю заниматься спортом.
Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».