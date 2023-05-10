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Геофизик Завьялов назвал сейсмическое затишье одним из предвестников землетрясения

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Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Завьялов рассказал, что пока стопроцентный метод прогноза землетрясений не найден, поэтому учёные в своих предсказаниях ориентируются на ряд косвенных признаков.
Геофизик Завьялов назвал сейсмическое затишье одним из предвестников землетрясения
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Так называемое сейсмическое затишье может стать предвестником землетрясения, сообщил специалист «Газете.Ru».

Это явление характеризуется полным или частичным затиханием сейсмичности. А последовательная смена затишья и активизации — это один из предвестников землетрясения, объяснил геофизик.

Также рой слабых землетрясений, эпицентры которых расположены близко друг к другу, может означать приближение крупного природного катаклизма.

«Третий предвестник — изменение химического состава подземных вод», — добавил Завьялов.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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