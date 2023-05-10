Геофизик Завьялов назвал сейсмическое затишье одним из предвестников землетрясения
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Так называемое сейсмическое затишье может стать предвестником землетрясения, сообщил специалист «Газете.Ru».
Это явление характеризуется полным или частичным затиханием сейсмичности. А последовательная смена затишья и активизации — это один из предвестников землетрясения, объяснил геофизик.
Также рой слабых землетрясений, эпицентры которых расположены близко друг к другу, может означать приближение крупного природного катаклизма.
«Третий предвестник — изменение химического состава подземных вод», — добавил Завьялов.
Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.