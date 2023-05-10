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Участников «Московского долголетия» пригласили на кастинг для сериала

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Участников проекта «Московское долголетие» пригласили принять участие в пробах для съёмок в сериале в рамках фестиваля кино и театра «Серебряная астра».
Участников «Московского долголетия» пригласили на кастинг для сериала
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Проект «Московское долголетие» уже давно вышел за рамки досуговой программы для старшего поколения. В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет город», — прокомментировал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Кастинг пройдёт 13, 16 и 20 мая 2023 года.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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