Врио главы ДНР Пушилин посетил съёмочную площадку сериала об СВО в Мариуполе

Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, побывал в Мариуполе на съёмках сериала «20/22» о начале специальной военной операции.

«Художественные фильмы об исторических, судьбоносных событиях, которые происходят в Донбассе, очень нужны, и жители республики их очень ждут. Поэтому, когда узнал, что у нас на территории ДНР снимается сериал об СВО — «20/22», с удовольствием посетил съёмочную площадку, — рассказал Пушилин. — Обстановка, звуки взрывов, вид блокпоста с флагом ДНР, внешний облик бойцов — всё, как в жизни, надеюсь, и фильм будет жизненный».

Чиновник выразил надежду, что картина понравится зрителям, и пожелал успеха создателям ленты.

Производством четырёхсерийного проекта занимается кинокомпания BBG Production при поддержке Института развития интернета и Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Сюжет вращается вокруг московских студентов, которые по разным причинам приехали в Мариуполь. В городе начинается специальная военная операция. Героям придётся переосмыслить жизненные ценности и проверить на прочность не только собственные убеждения, но и любовь и дружбу.

Постановщиком ленты выступил Андрей Симонов. Он отметил, что не был уверен, легко ли будет снимать в Мариуполе, который значительно пострадал от боевых действий. Однако группе помогли «душевные и отзывчивые» городские жители.

Ранее стала известна дата выхода продолжения фильма «Битлджюс».