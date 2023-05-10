Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врио главы ДНР Пушилин посетил съёмочную площадку сериала об СВО в Мариуполе

Короткая ссылка
Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, побывал в Мариуполе на съёмках сериала «20/22» о начале специальной военной операции.
Врио главы ДНР Пушилин посетил съёмочную площадку сериала об СВО в Мариуполе
  • © Фонд поддержки военно-патриотического кино (Военкино)

«Художественные фильмы об исторических, судьбоносных событиях, которые происходят в Донбассе, очень нужны, и жители республики их очень ждут. Поэтому, когда узнал, что у нас на территории ДНР снимается сериал об СВО — «20/22», с удовольствием посетил съёмочную площадку, — рассказал Пушилин. — Обстановка, звуки взрывов, вид блокпоста с флагом ДНР, внешний облик бойцов — всё, как в жизни, надеюсь, и фильм будет жизненный». 

Чиновник выразил надежду, что картина понравится зрителям, и пожелал успеха создателям ленты.

Производством четырёхсерийного проекта занимается кинокомпания BBG Production при поддержке Института развития интернета и Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Сюжет вращается вокруг московских студентов, которые по разным причинам приехали в Мариуполь. В городе начинается специальная военная операция. Героям придётся переосмыслить жизненные ценности и проверить на прочность не только собственные убеждения, но и любовь и дружбу.

Постановщиком ленты выступил Андрей Симонов. Он отметил, что не был уверен, легко ли будет снимать в Мариуполе, который значительно пострадал от боевых действий. Однако группе помогли «душевные и отзывчивые» городские жители.

Ранее стала известна дата выхода продолжения фильма «Битлджюс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить