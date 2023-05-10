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На реставрацию старообрядческой церкви в Самаре выделят более 13 млн рублей

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Министерство культуры России профинансировало продолжение реставрационных работ в старообрядческой церкви в Самаре. На эти цели направили 13,38 млн рублей.
На реставрацию старообрядческой церкви в Самаре выделят более 13 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

Подрядчика определят после 1 июня 2023 года. Уточняется, что он должен исполнить контракт до 30 сентября 2024 года.

Старообрядческая церковь «Храм во имя Казанской Пресвятой Богородицы» на улице Льва Толстого, 14, является объектом культурного наследия регионального значения. Каменная трёхпрестольная двухэтажная церковь с ярусной колокольней была построена в 1915 году.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове планируют восстановить Феодоровскую церковь, об этом заявил губернатор Александр Соколов.

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