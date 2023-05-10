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Природные памятники Оренбуржья поместили на открытки из новой серии Почты России и РГО

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Фотографии с туристическими местами Оренбургской области выпущены в виде открыток из новой лимитированной серии Почты России и Русского географического общества. Серия посвящена знаковым местам страны.
Природные памятники Оренбуржья поместили на открытки из новой серии Почты России и РГО
  • РИА Новости

Об этом информирует RIA56.

На открытках представлены хребет Карамурунтау, природа Саракташского района, предместья Сорочинска и Соль-Илецка.

Для открыток использовали лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

На серии представлены природные достопримечательности различных регионов страны.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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