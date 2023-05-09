В Башкирии предупредили о заморозках до -7 °С

В Башкирии ожидаются ночные заморозки, чрезвычайная пожароопасность и усиление ветра.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В ночное время температура воздуха может составить -2...-7 °С, в дневное +12...+17 °С, местами до +7 °С. На юге республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

В целом на сутки с вечера 9 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, на юге — кратковременные дожди.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.