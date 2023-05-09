Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление до +20 °С в столичном регионе к выходным

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе прошли нижнюю точку похолодания.

«В воскресенье, 7 мая, наблюдалась самая низкая температура. Минус 5 °С было отмечено в Клину, в ряде других пунктов Московской области было ниже -4 °С», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, похолодание на первую декаду мая, как правило, случается раз в три-четыре года.

Как отметил Шувалов, к следующим выходным прогнозируется уже +18...+20 °С.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что высокая пожароопасность лесов сохранится в лесах по 14 мая.