Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление до +20 °С в столичном регионе к выходным
- РИА Новости
«В воскресенье, 7 мая, наблюдалась самая низкая температура. Минус 5 °С было отмечено в Клину, в ряде других пунктов Московской области было ниже -4 °С», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, похолодание на первую декаду мая, как правило, случается раз в три-четыре года.
Как отметил Шувалов, к следующим выходным прогнозируется уже +18...+20 °С.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что высокая пожароопасность лесов сохранится в лесах по 14 мая.