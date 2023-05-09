В Москве отремонтируют 60 памятников в честь Великой Отечественной войны в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, всего на территории столицы насчитывается более 900 памятников, из них свыше 400 посвящено событиям Великой Отечественной войны.
В настоящее время продолжается ремонт трёх обелисков. Специалисты изучили монументы и разработали проекты их обновления.
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