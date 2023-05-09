В Москве отремонтируют 60 памятников в честь Великой Отечественной войны в 2023 году

В Москве отремонтируют почти 60 памятников, посвящённых истории и героям Великой Отечественной войны, в 2023 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, всего на территории столицы насчитывается более 900 памятников, из них свыше 400 посвящено событиям Великой Отечественной войны.

В настоящее время продолжается ремонт трёх обелисков. Специалисты изучили монументы и разработали проекты их обновления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылась выставка «Оружие победы».