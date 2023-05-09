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SHAMAN объяснил своё решение выступить в Екатеринбурге 9 мая

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал своё решение выступить 9 мая в Екатеринбурге, а не в Москве.
SHAMAN объяснил своё решение выступить в Екатеринбурге 9 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В Екатеринбурге живут такие же жители нашей страны, что и в Москве, поэтому мне было без разницы, куда приезжать. В последнее время я часто приезжаю к вам, Екатеринбург для меня уже стал родным городом, здесь меня встречают по-особому», — сказал артист.

По его словам, он чувствует ответственность, выступая в День Победы.

«Сегодня я проснулся и поймал себя на мысли, что чувствую себя ребёнком. Я выступаю на сцене с четырёх лет, мы участвовали в концертах на разные праздники. Те эмоции, которые я испытывал тогда, испытываю и сейчас в Екатеринбурге», — добавил SHAMAN.

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о самых популярных деятелях культуры 2022 года.

Лучшим музыкантом признан Олег Газманов, а вторую строчку занял SHAMAN, прославившийся такими хитами, как «Встанем» и «Я русский».

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