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Актёр Николас Кейдж вернётся в продолжении фильма «Оружейный барон»

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Оскароносный актёр Николас Кейдж вернётся к роли Юрия Орлова в продолжении криминальной драмы «Оружейный барон» 2005 года.
Актёр Николас Кейдж вернётся в продолжении фильма «Оружейный барон»
  • Gettyimages.ru

По данным Variety, сценарий к второй части напишет Эндрю Никкол, работавший над оригинальной лентой.

В новой картине также появится актёр Билл Скарсгард, сыгравший монстра в фильме «Оно». Он исполнит роль сына главного героя по имени Антон.

По сюжету продолжения известный в мире торговец оружием Юрий Орлов обнаруживает, что у него есть сын, который пытается превзойти своего отца — Антон собирает армию наёмников для борьбы с конфликтами на Ближнем Востоке. Это вызывает ожесточённое соперничество между родственниками.

Ранее стало известно, что в сети вышел новый трейлер фильма «Оппенгеймер». 

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