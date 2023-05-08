Телеведущий Оскар Кучера назвал День Победы одним из самых главных праздников.

В беседе с Inforeactor он признался, что его семья трепетно относится ко Дню Победы, так как в 1943 году на фронте погиб его дед.

Кучера отметил, что важность этого праздника необыкновенно велика не только для России, но и практически для всего мира.

«Это великий день, один из самых главных праздников. И мы видим по сводкам новостей, как его чтят не только у нас», — заявил артист.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.