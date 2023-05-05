Любимова посетила музей памяти Сергея Пускепалиса в Железноводске
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Ольга Борисовна оценила наш уютный музей, он небольшой, но мы с большим вниманием разместили каждую вещь и даже воссоздали кусочек кабинета Сергея Пускепалиса. Такой музей единственный в России», — заявил глава Железноводска Евгений Бакулин.
По его словам, Пускепалис очень любил Железноводск.
20 сентября стало известно, что актёр, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Заслуженному артисту России было 56 лет.
Ранее актёр Игорь Золотовицкий в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Колесникове.