Любимова посетила музей памяти Сергея Пускепалиса в Железноводске

Глава Минкультуры России Ольга Любимова посетила музей памяти актёра Сергея Пускепалиса в Железноводске.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Ольга Борисовна оценила наш уютный музей, он небольшой, но мы с большим вниманием разместили каждую вещь и даже воссоздали кусочек кабинета Сергея Пускепалиса. Такой музей единственный в России», — заявил глава Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, Пускепалис очень любил Железноводск.

20 сентября стало известно, что актёр, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Заслуженному артисту России было 56 лет.

Ранее актёр Игорь Золотовицкий в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Колесникове.