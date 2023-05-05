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Кинолог Голубев рассказал о вреде молока для здоровья собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собакам нельзя давать молоко.
Кинолог Голубев рассказал о вреде молока для здоровья собак
  • Gettyimages.ru
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«Вопреки сложившемуся мнению о пользе молока, от него стоит отказаться. Собака, которую кормят сбалансированным рационом, не нуждается в дополнительных источниках полезных веществ, тем более которые хозяин пытается получить из молока», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, молоко содержит лактозу, которую организм собаки не может переработать, и это грозит проблемами с ЖКТ.

Что касается лакомств, то их можно изготовить самостоятельно.

«Каждый продукт можно давать по отдельности или сочетать с другим. Такие лакомства сушат, запекают или вялят. Также можно предлагать собаке овощи и фрукты без термической обработки: морковка (лучше порезать её на дольки), свежие огурцы, батат, яблоки (свежие и сушёные, но без сахара), груша без кожуры, бананы», — перечислил Голубев.

Он добавил, что в зоомагазинах также представлены лакомства на основе груши, батата, моркови и яблок с добавлением сушёного мяса.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.

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