Синоптик Позднякова пообещала потепление в Москве с 9 мая

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тёплая погода вернётся в Москву 9 мая.

«Днём будет около +13…+15 °С. Вся следующая неделя без осадков. Температура в ночные и дневные часы останется положительная. Ночью будет порядка +5…+8 °С», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, дневная температура составит +15…+18 °С.

Со своей стороны, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» сообщила, что, по предварительному прогнозу, в Москве и Московской области 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Будет холодно. Температура ниже климатической нормы. В 06:00 — 09:00 утра термометры покажут -2... +3 °С. Днём +9...+14 °С. Ветер слабый», — уточнила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедший апрель в столице стал рекордно тёплым.