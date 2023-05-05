Фестиваль театров кукол ДФО состоится в Хабаровске 5–8 июля

Первый Межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО пройдёт в Хабаровске с 5 по 8 июля в рамках губернаторского проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».

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© Puppet Theatre

Об этом сообщает transsibinfo.com. В качестве организаторов мероприятия выступает хабаровское отделение Союза театральных деятелей России при поддержке регионального правительства. Отмечается, что фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности. На нескольких площадках выступят 11 профессиональных и более 20 любительских коллективов региона. На проведение мероприятия Президентский фонд культурных инициатив выделил грант — почти 3 млн рублей. Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.