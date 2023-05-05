Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фестиваль театров кукол ДФО состоится в Хабаровске 5–8 июля

Короткая ссылка
Первый Межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО пройдёт в Хабаровске с 5 по 8 июля в рамках губернаторского проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».
Фестиваль театров кукол ДФО состоится в Хабаровске 5–8 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Puppet Theatre

Об этом сообщает transsibinfo.com.

В качестве организаторов мероприятия выступает хабаровское отделение Союза театральных деятелей России при поддержке регионального правительства.

Отмечается, что фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

На нескольких площадках выступят 11 профессиональных и более 20 любительских коллективов региона. На проведение мероприятия Президентский фонд культурных инициатив выделил грант — почти 3 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить