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Актёр Рассел Кроу получит «Хрустальный глобус»

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Голливудский актёр Рассел Кроу, известный по фильму «Гладиатор», получит «Хрустальный глобус» на 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, который пройдёт этим летом.
Актёр Рассел Кроу получит «Хрустальный глобус»
  • Gettyimages.ru
  • © James Gourley

«На 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах «Хрустальный глобус» получит Рассел Кроу, он также сыграет на торжественном открытии со своей группой Indoor Garden Party», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте фестиваля.

Отмечается, что Кроу получит награду за существенный вклад в мировой кинематограф. Также в пресс-релизе говорится, что на торжественной церемонии открытия кинофестиваля будет показан проморолик фестиваля, музыку к которому написал Джонни Депп.

Ранее стало известно, что актёр Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в продолжении картины «Мортал Комбат».

 

 

 

 

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