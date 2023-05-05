Актёр Рассел Кроу получит «Хрустальный глобус»
- Gettyimages.ru
- © James Gourley
«На 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах «Хрустальный глобус» получит Рассел Кроу, он также сыграет на торжественном открытии со своей группой Indoor Garden Party», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте фестиваля.
Отмечается, что Кроу получит награду за существенный вклад в мировой кинематограф. Также в пресс-релизе говорится, что на торжественной церемонии открытия кинофестиваля будет показан проморолик фестиваля, музыку к которому написал Джонни Депп.
Ранее стало известно, что актёр Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в продолжении картины «Мортал Комбат».