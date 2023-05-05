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Актриса Снежана Прудько рассказала о потере сознания во время спектакля

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Российская актриса Снежана Прудько, известная по работе в сериале «Морские дьяволы», рассказала о госпитализации из-за потери сознания во время спектакля в Санкт-Петербурге.
Актриса Снежана Прудько рассказала о потере сознания во время спектакля
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Всё хорошо, отделалась ушибами головы и плеча. Слава Богу, ни сотрясения, ничего серьёзного. Почему потеряла сознание, я не знаю. Я даже не помню, как это произошло. Видимо, амнезия случилась. Врачи говорят, что это нормально — не помнить час-два. Всё очень быстро произошло: играла спектакль, потеряла сознание — и дальше ничего не помню. Очнулась уже в скорой помощи», — цитируют Прудько «Невские новости».

Ранее актёр Иван Охлобыстин похвалил игру Юлии Пересильд в фильме «Вызов».

 

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